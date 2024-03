Varta Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Varta-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 18,98 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 15,285 EUR liegt, was einer Abweichung von -19,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 17,68 EUR unter dem aktuellen Kurs von 15,285 EUR, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Varta-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Was die fundamentale Analyse betrifft, so ergibt sich mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,78 eine 10-prozentige Überbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" mit einem KGV von 33,29. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index zeigt für die Varta-Aktie aktuell einen Wert von 68,87, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage resultiert in einem Wert von 66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Gesamteinstufung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, unterstützt durch 7 berechenbare "Schlecht"-Signale. Insgesamt kann die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft werden.