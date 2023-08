Varta-Aktie: Ein harter Schlag für das Unternehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta hat am Dienstag einen schwierigen Start in die entscheidende Woche verzeichnet, mit einem Rückgang von bis zu -4 %. Dies stellt keine ideale Vorbereitung auf das herausragende Ereignis dar, welches in diesen Tagen auf Varta und seine Analysten bzw. Investoren zukommt: Die Präsentation der Quartalszahlen.

Quartalszahlen werden am 11. August präsentiert

Am 11. August legt Varta seine Quartalszahlen vor. Ein kritischer Faktor wird sicherlich die Stimmung hinsichtlich des Rests des Jahres nach dieser Ankündigung sein, wobei die Erwartungen gemischt sind. Laut Marketscreener erwartet man einen Umsatz von 179 Millionen Euro – ein potenzieller Rückschlag im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Im zweiten Quartal des Vorjahres konnte Varta einen Umsatz von 192 Millionen Euro verbuchen, begleitet von einem positiven EBITDA – eine...