Varta-Aktie: Das hätte wohl niemand erwartet!

Varta ist am Dienstag wieder marschiert. Das Energie-Unternehmen konnte einen Aufschlag von mehr als 3,4 % für sich verbuchen. Eine denkbar starke Leistung, denn die Notierungen waren zuvor schon an drei weiteren Tagen gestiegen. Die Vorbehalte gegen Varta – das Unternehmen hatte 2022 und in der ersten Jahreshälfte 2023 massive Schwierigkeiten – sind sicherlich weitgehend verschwunden. Der Titel hat aus dieser Sicht die Chance, in den kommenden Tagen weiter gute Ergebnisse zu erzielen.

Kaum neue Nachrichten für Varta

So gibt es auch kaum neue Nachrichten für das Unternehmen. Die Aktie hat kürzlich bei der Präsentation der Zahlen zunächst profitiert, weil die Aussichten insgesamt besser geworden sind. Dennoch sind die Börsen wohl noch skeptisch gewesen, denn es kam schnell zu Gewinnmitnahmen. Nun indes bessert sich die...