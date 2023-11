Varta-Aktie: Ein großer Sieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Varta hat am Montag den Handel in der neuen Woche mit einem Gewinn von 1,2 % eröffnet. Die Notierungen sind damit über die Marke von 20 Euro gelaufen und haben sich auf dem Niveau stabilisiert. Ein gutes Signal. Zudem hat der Wert innerhalb der vergangenen fünf Handelstage einen Gewinn von über 10 % verbuchen können. Damit ist die Aktie in einem neuen Modus – oberhalb von 20 Euro ist der Titel zwar noch nicht im Aufwärtstrend, aber immerhin in einer stabileren Situation. Der Konzern wird am 14. November sein nächstes Quartalsergebnis veröffentlichen.

Varta: Das ist ein klares Signal

Der Markt hat derzeit mit fünf Handelstagen im Plus darauf reagiert, dass es noch immer Gerüchte um den Hauptkunden Apple gibt. Apple könnte – so ein Interview mit dem Varta-CEO vor gut zwei Wochen, in dem kein Name genannt worden ist – ein...