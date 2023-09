Varta-Aktie: Der faire Wert!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bernd Wünsche

Varta ist an den Börsen eine der spannendsten Aktien für Investoren, die deutsche Titel mögen. In der vergangenen Woche verlor die Aktie an den Börsen ungefähr – ­0,4 %. Dabei ist es in fünf Tagen um nur -0,2 % abwärts gegangen. Dennoch sind damit auch wichtige Schritte gelungen – sogar sehr wichtige. Einzig die Analysten sind noch skeptisch.

Varta: Nach den Zahlen!

Vor wenigen Wochen hatte Varta seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Die fielen sogar zunächst so aus, dass der Markt zufrieden schien. Die Notierungen jedenfalls haben sich inzwischen auf einem Niveau oberhalb von 20 Euro eingependelt, auch wenn keine neuen dramatischen Nachrichten dazu kamen, die eine neue Bewertung erforderlich machen würden.

Varta hat dabei eine wichtige Zone erreicht.