Varta-Aktie bricht ein: Was steckt dahinter?

Varta verzeichnete zuletzt massive Gewinne, doch am Montag fielen die Aktien bereits in den ersten Handelsstunden um fast 4%. Somit ist der Zweifel wieder recht hoch und Varta muss sich an den Börsen wirtschaftlich neu ausrichten.

Varta: Welcher Wert steht hinter der Aktie?

Obwohl Bankanalysten skeptisch waren, hat Varta einen deutlichen Anstieg erlebt. Laut DZ Bank betrug der “faire” Kurswert des Titels lediglich 10 Euro. Auch für Goldman Sachs war der Titel vor einigen Tagen nicht mehr viel Wert – das Ziel wurde auf 15 Euro gesenkt und das Rating entsprechend angepasst.

Trotz der jüngsten Kursgewinne befindet sich Varta weiterhin in einer schwierigen Situation. Im laufenden Jahr wird das Unternehmen bei einem Umsatz von 840 Mio. Euro wahrscheinlich einen Nettoverlust von über -60 Mio. Euro erzielen – was die Stimmung in...