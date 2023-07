Varta-Aktie: Ein beeindruckender Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Am Freitag verzeichnete die Aktie von Varta einen bemerkenswerten Aufschwung. Mit einem Kursanstieg von mehr als 9% näherte sie sich einer bedeutenden Obergrenze an. Dies hatte kaum jemand erwartet, während Analysten eine weitaus höhere Kursprognose hatten. Aus ihrer Sicht ist Varta in einen Modus geraten, der vor wenigen Tagen noch unwahrscheinlich schien. Stellt sich nun die Frage: Übertreiben die Märkte oder wird das Kursziel tatsächlich erreicht werden?

Die Einschätzungen der Analysten zu Varta

Aktuell haben sich die Analysten auf ein durchschnittliches Kursziel von etwa 21,50 Euro festgelegt. Noch bis vor Kurzem erschien dieses Ziel eher durch den Umstand motiviert, dass frühere Analysen auf einer anderen Ausgangslage basierten. Doch nun fehlen nur noch knapp 10%, um das aktuelle...