Varta-Aktie: Die beeindruckende Entwicklung!

Die Aktie von Varta hat am Mittwoch eine überaus enttäuschende Wendung genommen. Nach Aussagen des Unternehmens sank der Aktienkurs massiv, mit Verlusten von mehr als -7%. Dieses Ereignis könnte auf weitere deutliche Rückgänge hindeuten, warnen Beobachter. Am Donnerstag erholte sich der Kurs jedoch leicht um 1,2%, so die Kurstafel. Der Auslöser für den drastischen Kursverfall war ein typisches Varta-Ereignis: Die Prognosen für das laufende Jahr mussten nach unten korrigiert werden.

Varta: Jahresprognose nach unten korrigiert

In den letzten Monaten konnte das Unternehmen seinen Optimismus für dieses Jahr stark steigern. Davon ist nun nichts mehr zu spüren, zumindest nicht bei den Empfängern dieser Nachrichten. In einer etwas versteckten Formulierung seiner Erklärung “angepasst” Varta seine Jahresprognose.

