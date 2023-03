Varta Aktie auf Erfolgskurs: Was steckt dahinter?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Das Stimmungsbild der Varta-Aktie ist gemischt. Auf lange Sicht betrachtet liegt der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 46.79 EUR. Der letzte Schlusskurs von 28.20 EUR weicht hiervon um -39,73 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als “Schlecht” zu bewerten ist.

Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein ähnliches Bild wie beim Schlusskurs: Dieser liegt aktuell bei 28,20 EUR und zeigt somit nur eine geringe Abweichung von +0,79 Prozent zum letzten Kurs. Das bedeutet eine “Neutral”-Einschätzung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Varta-Aktie in Bezug auf ihre zukünftige Kursentwicklung sowohl negative als auch neutrale Signale aussendet und daher genauer beobachtet werden sollte.

