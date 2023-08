Varta-Aktie: Zügige Anpassung der Ziele!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

In den letzten Tagen musste Varta an der Börse harte Auseinandersetzungen durchstehen. Nach einem vorherigen starken Lauf, rutschten die Kurse nun unter 20 Euro. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen gelang dem Titel gestern jedoch eine Beruhigung: Er steigerte sich in den frühen Handelsaktivitäten um mehr als 1,5 %.

Varta: Finanzkennzahlen stehen kurz bevor

Am 11. August werden die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Wie hoch wird wohl das Überraschungspotenzial sein? Vermutlich haben Analysten ihre Prognosen in den vergangenen Wochen nur leicht korrigiert, da sich die Kursziele kaum geändert haben. Die Ziele sind nach einem Durchschnittswert von über 21 Euro laut Marketscreener etwas gesunken.

Derzeit liegt ein durchschnittliches Kursziel von 19,51 Euro vor – also fast knapp zehn Prozent unter dem aktuellen...