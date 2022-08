Varta-Aktie: Wohl doch das falsche Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Liebe Leserin, lieber Leser, nachdem Varta am 11. August seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt hatte, sah es lange Zeit noch gut aus für die Aktie des Batterien-Konzerns. Die Papiere hielten sich tapfer um die 80-Euro-Marke, doch seit gut einer Woche ist die gute Laune an den Märkten endgültig verflogen. In der zurückliegenden Woche rutschte die Varta-Aktie bis auf 70,90… Hier weiterlesen