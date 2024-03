Varta Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die technische Analyse der Varta-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 18,97 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,445 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -18,58 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 17,15 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive mit einem Abstand von -9,94 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Varta-Aktie zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Bei der Rate der Stimmungsänderung wurde jedoch eine negative Änderung identifiziert, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Varta-Aktie liegt bei 31, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,47 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Varta-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -47,02 Prozent verzeichnet, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,83 Prozent aufweist, liegt Varta mit 53,85 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.