Varta Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Varta-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,92 EUR, während der Kurs der Aktie (14,005 EUR) um -25,98 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 16,13 EUR, was einer Abweichung von -13,17 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Varta diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Aktie von Varta zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Varta in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Varta-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,02 Prozent erzielt, was 56,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 12,89 Prozent, wobei Varta aktuell 59,92 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.