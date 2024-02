Varta Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Varta war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Varta daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Varta von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Varta als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Varta-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 68,72 und ein Wert für den RSI25 von 62,24. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse erhält die Varta-Aktie sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für Varta in allen genannten Punkten eine eher negative Bewertung.