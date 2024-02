Varta Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Varta-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -37,36 Prozent erzielt, verglichen mit einem Durchschnittsanstieg von 4,02 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Dies führt zu einer Unterperformance von -41,38 Prozent im Branchenvergleich für Varta. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 3,95 Prozent im letzten Jahr, wobei Varta 41,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Auf Basis dieser Unterperformance wird die Varta-Aktie daher in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Varta-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 19,41 EUR. Da der letzte Schlusskurs (15,885 EUR) deutlich darunter liegt (Unterschied -18,16 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (ebenfalls 19,41 EUR) zeigt einen Unterschied von -18,16 Prozent, wodurch die Varta-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Varta-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Varta-Aktie ergibt sich ein aktueller RSI-Wert von 87,37, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 72, was ebenfalls als Signal für eine Überkauftheit und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussionen und Stimmungen rund um die Varta-Aktie in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Einschätzung wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch die diskutierten Themen rund um den Wert sind überwiegend negativ. Diese negativen Signale führen zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Schlecht". Darüber hinaus konnten in diesem Zeitraum auch fünf Handelssignale ermittelt werden, wobei 2 als gut und 3 als schlecht eingestuft wurden. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Varta-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.