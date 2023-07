Varta-Aktie: Wird sich die Erholung fortsetzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Im Laufe des letzten Jahres und größtenteils dieses Jahres erlitt die Varta-Aktie massive Kursstürze. Dennoch hat sich das Unternehmen in den vergangenen Wochen positiv bemerkbar gemacht. Seit Beginn des Monats Juni zeigt der Wert, der in den SDAX gefallen ist, eine starke Aufwärtsbewegung. Die Aktienkurse stiegen im vergangenen Monat um nahezu 28 Prozent an – dies war das beste monatliche Ergebnis seit August 2020.

Die Aktie konnte sich durch diese Kursgewinne von ihrem Allzeittief von 13,83 Euro Anfang Juni fast bis zur Marke von 19 Euro erholen. Dabei profitierten die Aktionäre auch von Kaufsignalen aus dem RSI und MACD Indikator. Der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Mitte März führte zu einer kurzfristigen Verbesserung des Chartbildes.

Neue charttechnische Herausforderungen

Mit dem Erreichen der 50-Tage-Linie (SMA50)...