Varta Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Varta liegt bei 40,41, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Varta eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und die Mehrheit der Handelssignale deutet auf eine negative Richtung hin. Daher erhält Varta in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus fundamentaler Sicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta mit 36 darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt das KGV von Varta über dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Varta eine Performance von -31,44 Prozent, was im Vergleich zu Unternehmen aus der gleichen Branche eine Underperformance von -36,8 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Varta deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Varta von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.