Varta-Aktie: Wie wird sich der Umsatz entwickeln?

Für das Jahr 2021 hat das Unternehmen einen Umsatz von rund 900 Millionen EUR gemeldet. Damit konnte seit 2017 (242 Millionen EUR) jedes Jahr eine Steigerung bewerkstelligt werden. Für 2022 scheint es wohl so zu sein, dass den Schätzungen von einigen Finanzanalysten nach, ein Umsatz von nur 810 Millionen EUR zutage tritt. Das ist keine sonderliche Abschwächung.

Auch für die kommenden Jahre 2023 und 2024 ist den Experten zufolge mit einer Steigerung auf ein neues Umsatzhoch zu rechnen. Schwierig wird es hingegen beim Betriebsergebnis. Dieses wird im Jahr 2022 ein dickes Minus von ~46 Millionen EUR aufweisen. Sich hier rauszuarbeiten, wird hart werden. Im besten Fall gelingt es schon in diesem Jahr etwa plus minus null zu wirtschaften.

Die charttechnische Entwicklung gestaltet sich schwierig!

Schaut man sich die Preisentwicklung an, so muss man einen scharfen Abfall um in der Spitze fast 90% erkennen. Innerhalb der letzten Wochen und Monate kommt es zu einer Stabilisierung im Bereich 20,00 bis 30,00. im besten Fall kann es den Bullen hier gelingen, eine Trendwende zu initiieren.

Die Bären sind mehr und mehr am Ruder!

Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 11 als bullisch anzusehen. Das sind nur 36.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Varta-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.