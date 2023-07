Varta-Aktie: Wie steht es um die Zukunft?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nach der virtuellen Hauptversammlung konnte die Varta-Aktie einen weiteren Aufwärtstrend verzeichnen. Am Tagesschlusskurs stiegen die Aktien des Batterieherstellers auf 21,35 Euro an, verglichen mit dem Schlusskurs vom Dienstag bei 20,22 Euro. Die Notierungen entfernen sich somit zunehmend von der 50-Tage-Linie, welche aktuell bei rund 18 Euro liegt und nähern sich schrittweise der 200-Tage-Linie. Der langfristige gleitende Durchschnitt dieser Linie ist momentan fast bei 25 Euro und zeigt immer noch abnehmende Tendenzen. Daher befindet sich aus Sicht der Chartanalyse und den beiden relevanten Durchschnitten das Wertpapier in einer “Zwischenposition” – es liegt per Definition im längerfristigen Abwärtstrend. Deshalb kann man die Erholungsphase seit Juni nur als eine “Bärenmarktrally” bezeichnen.

Analysten zeigen...