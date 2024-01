Varta Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Vergleich des Aktienkurses von Varta zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,94 Prozent erzielt hat. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 8,22 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Varta im Branchenvergleich eine Underperformance von -16,16 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,03 Prozent, wobei Varta 14,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta einen Wert von 36 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 31, was darauf hindeutet, dass Varta aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Varta derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 3,15 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,15 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen zeigt sich eine Zunahme negativer Kommentare über Varta in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer hat den roten Bereich erreicht, was dazu führt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Varta deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weniger im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Varta aufgrund der genannten Faktoren ein "Schlecht"-Rating.