Varta-Aktie: Was für ein Rückschlag!

Varta wird an den Börsen wieder mit spitzeren Fingern angefasst. Das Papier verlor am Montag zum Beginn des Handelsauftakts in der neuen Woche annähernd – 3%. Die Notierungen sind dabei zeitweise unter die Marke von 19,00 Euro gerutscht. Der Kurs ist aus dieser Sicht in einem Seitwärtstrend – quasi bestenfalls. Denn die Zeit, in der es um die Rückeroberung der Marke von 20 Euro ging, scheint schon wieder beendet zu sein.

Varta hat allerdings auch noch immer heiße Trümpfe in der Hinterhand, wie einige Analysten oder auch Investoren vermuten. Denn der Konzern hatte vor mehr als einer Woche über seinen CEO in einem Interview angedeutet, dass es aktuell einen Großkunden geben würde, der wieder als Auftraggeber einsteigt. Das ist wahrscheinlich, so lautete die Mutmaßung, Apple. Nichts genaues weiß man bis dato nicht.

