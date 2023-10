Varta-Aktie: Was für ein Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Varta hat am Dienstag an den Aktienmärkten richtig abgeräumt. Der Titel konnte einen Gewinn in Höhe von annähernd 3,5 % gleich am Vormittag für sich einfahren. Dies ergänzt die Entwicklung der vergangenen Tage, an denen Varta unter dem Strich immerhin etwas aufsatteln konnte. Nun notiert der Titel immerhin auch über der Marke von 18 Euro. 20 Euro scheinen aus Sicht der Analysten und Investoren die bedeutende Hürde zu sein, auf die Varta zusteuern könnte.

Die neuen Nachrichten aus dem Konzern jedenfalls sollten sich positiv auf die Wahrnehmung ausgewirkt haben.

Varta: Dauert der Umbau mehrere Jahre?

Am Vortag gab der Unternehmenschef des Konzerns bekannt, der Umbau könne mehrere Jahre dauern. Dies ist nicht überraschend, aber offen. In den vergangenen Monaten war stets daran gezweifelt worden, wie sich die Entwicklung nach...