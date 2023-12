Varta Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Varta derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel liegt bei 18,67 EUR, was einem Abstand von -8,57% zum aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 08.12.2023 verzeichnete Varta eine Kurssteigerung von +0,64%. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich die Kursentwicklung sogar auf +2,61%, was den Markt relativ optimistisch stimmt.

Analysten-Erwartungen

Es stellt sich die Frage, ob die Analysten eine solche Entwicklung erwartet hatten. Die Stimmung unter den Bankanalysten ist eindeutig gespalten. Das mittelfristige Kursziel von 18,67 EUR wird von den meisten Analysten geteilt, was einem potenziellen Rückgang von -8,57% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Expertenbewertung

Sechs Experten empfehlen, die Aktie zu halten, während sechs weitere der Meinung sind, dass sie verkauft werden sollte. Fünf Experten gehen sogar so weit zu sagen, dass Varta sofort verkauft werden sollte. Insgesamt ergibt sich also eine sehr negative Einschätzung seitens der Analysten.

Guru-Rating

Das Guru-Rating von Varta liegt nun bei 2,06, was auf eine nicht positive Einschätzung hindeutet. Zuvor lag dieses Rating bei “Guru-Rating ALT”.

Insgesamt zeigen sich die Analysten und Experten in Bezug auf Varta sehr gespalten, und die Aktie wird derzeit als unterbewertet angesehen. Die weitere Entwicklung bleibt somit abzuwarten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Varta-Analyse von 10.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Varta jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Varta Aktie

Varta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...