Varta Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Aktienkurs von Varta hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,94 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,73 Prozent erzielt hat, liegt Varta mit einer Rendite von 14,67 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Varta beträgt aktuell 0 Prozent, was 3,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 3,13) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Varta-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Varta festgestellt werden. Deshalb wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Varta daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Varta wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Varta auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.