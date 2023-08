Varta-Aktie: Die Wahrheit wird nun aufgedeckt!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta hat in jüngster Zeit eine gewisse Schwäche an den Aktienmärkten gezeigt. Vor einigen Tagen wurden die Prognosen nach unten korrigiert, was jedoch im aktuellen Geschäft offenbar wenig Bedeutung zu haben scheint. Am Dienstag stieg der Kurs von Varta um etwa 0,2 %. Dies lässt darauf schließen, dass eine wichtige Unterstützungslinie für das Unternehmen aus Ellwangen standgehalten hat. Nun steht jedoch eine entscheidende Phase bevor.

Varta: Der Tag der Wahrheit nähert sich

Nach einer Meldung Ende Juli dürfte der Präsentationstermin für die Quartalszahlen als “Tag der Wahrheit” betrachtet werden. Am 11. August legen die Batterieproduzenten ihre Bücher offen und es bleibt abzuwarten, wie welche Zahlen interpretiert werden sollten. Varta hatte vor wenigen Tagen seine Gewinnprognose für das laufende Jahr zurückgenommen und...