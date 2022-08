Varta-Aktie: Vorstand macht Hoffnung auf den Turnaround

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Mit seinem Halbjahresbericht bestätigt Varta (WKN: A0TGJ5) die schwachen vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal, macht jedoch auch Hoffnung auf eine Geschäftsbelebung in der zweiten Jahreshälfte. Anleger reagieren mit einem leichten Plus von 1,1% auf 81,11 €. Geht es nach der -50%-Talfahrt in den vergangenen 12 Monaten für den MDAX-Titel nun wieder aufwärts?

Der Batterie-Hersteller Varta aus dem baden-württembergischen Ellwangen hat sich in den vergangenen 15 Jahren einen Marktführerstatus ...





