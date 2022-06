Varta-Aktie: Viel Fantasie!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nachdem die Varta-Aktie Mitte Mai ein neues Jahres- und zugleich Zwölfmonatstief erreichte, ging sie in eine mehr oder weniger kontinuierliche Aufwärtsbewegung über. In den letzten sechs Handelswochen konnte die Aktie des deutschen Batteriespezialisten um rund 20 Prozent an Wert gewinnen. Wird sich der Aufwärtstrend fortsetzen? Ein Multi-Milliarden-Konzern? Who knows, aber es gibt gute Gründe dafür. Die Varta-Aktie steckt voller Zukunftsfantasie.…