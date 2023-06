Varta-Aktie: Verspätetes Potenzial - Jetzt in Varta investieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Liebe Leserinnen und Leser,

die Varta-Aktie konnte am Freitag in Frankfurt einen Anstieg von fast sechs Prozent auf 14,94 Euro verzeichnen. Trotzdem bleibt die Aktie im Wochenvergleich deutlich im Minus, da sie weitere fünf Prozent gegenüber den 15,73 Euro vom vorangegangenen Freitag verlor. Der anhaltende Ausverkauf steht möglicherweise in Zusammenhang mit der jüngsten negativen Analyse eines Experten.

DZ Bank reduziert Kursziel für Varta drastisch

Als sich die Varta-Aktie kurzzeitig bei 16 Euro stabilisierte und damit den Abwärtstrend zu durchbrechen schien, revidierte DZ-Bank-Analyst Michael Punzet das Kursziel von zuvor 20 Euro auf nur noch 10 Euro nach unten. Die Aktie fiel daraufhin bis auf ein Rekordtief von 14 Euro.

Punzet begründet seine Entscheidung u.a. mit der enttäuschenden Geschäftsentwicklung des...