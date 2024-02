Varta-Aktie: Unfassbar!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Varta hat aus Sicht von Investoren einen grauenvollen Tag erlebt. Es ging an den Börsen um mehr als -8,7 % nach unten. Der Kurs ist auf gut 16 Euro nach unten gerückt worden. Die Notierungen sind nun im klaren Abwärtstrend. Dabei hat es kaum neue Entwicklungen gegeben. Es ist nicht ganz ersichtlich, wer hier in großen Mengen verkauft. Die Zinsen in den USA sind nicht verändert worden. Dies kann einen Teil der Ernüchterung erklären.

Varta: Analysten sind aktuell “zuversichtlich”

Analysten sind aktuell der Meinung, so die Daten von Marketscreener, den Kurs von 19,37 Euro könne die Aktie erreichen. Die meisten Analysten sind hier offenbar der Meinung, der Kurs sei hier relativ unterbewertet. Dennoch: Die Aktie ist aus Sicht von Marktteilnehmer nun klar – charttechnisch und technisch – im Abwärtsmarsch, der kaum noch Untergrenzen zu kennen scheint.

