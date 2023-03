Varta Aktie: Starke Wachstumszahlen und positive Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Das Unternehmen Varta aus dem Markt Industrials/Electrical Equipment & Parts ist derzeit an der Heimatbörse XETRA notiert und verzeichnet aktuell (Stand 12 Uhr) einen Kurs von 28,24 Euro. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 3,2 Mrd. Euro entwickelt und produziert das Unternehmen erfolgreich verschiedene batteriebetriebene Produkte wie beispielsweise Akkupacks für Consumer Electronics oder auch energieeffiziente Lösungen für Smart Home-Anwendungen.

Die Aktie des Unternehmens hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, was hauptsächlich auf die erfolgreiche Fokussierung auf die Marktnische “Microbatterien” zurückzuführen ist. Auch in Zukunft plant Varta, durch gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Kooperationen mit anderen Innovatoren seine Position als führender Anbieter im Bereich...