Varta Aktie: Spannung am Markt!

Die Aktie von Varta wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf -8,70% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung:

Am 21.12.2023 verzeichnete Varta einen Kursrückgang von -4,22%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 18,67 EUR festgelegt. Das Guru-Rating von Varta liegt bei 2,06.

Markteinschätzung:

In den letzten fünf Handelstagen, also in einer gesamten Handelswoche, hat Varta eine negative