Varta Aktie: Spannende Entwicklungen in Sicht - Wahrscheinlichkeiten und Risiken

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Das durchschnittliche Schlusskursniveau der Varta-Aktie über die vergangenen 200 Handelstage beträgt gegenwärtig 46.19 Euro. Zuletzt notierte sie mit 28,99 Euro um -37,24 Prozent unter diesem Level und wird aus charttechnischer Sicht als “schlecht” eingestuft. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so lag der letzte Schlusskurs (28,99 Euro) nahe am Durchschnitt (+3,16 Prozent). Somit wird die Performance der Varta-Aktie in diesem Zeitraum als “gut” beurteilt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta signalisiert rote Warnungen

Aktuell weist der Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta bei 39,89 einen Wert über dem durchschnittlichen Branchenwert von 35,9 für Electrical Equipment & Parts auf. Dies zeigt, dass das Unternehmen eine höhere Bewertung als seine Wettbewerber erhält. Es...