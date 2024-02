Varta Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Varta beträgt das aktuelle KGV 36, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung", die im Durchschnitt ein KGV von 31 haben, zu einer Überbewertung führt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Varta aktuell auf 19,2 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 16,295 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,13 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 18,83 EUR, was einer Distanz von -13,46 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Varta wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf langfristige Stimmungen führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Abschließend kann der Relative Strength-Index (RSI) zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen werden. Der RSI für Varta liegt bei 51,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 60,83 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie führt.