Varta Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Aktie von Varta wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 36,78 liegt sie insgesamt 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung" von 31,09. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde Varta in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusätzlich wurden 4 Gut- und 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Varta von 17.645 EUR als "Schlecht"-Signal bewertet, da er mit -9,88 Prozent Entfernung vom GD200 (19,58 EUR) liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 19,89 EUR ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -11,29 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Varta-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt. Daher erhält Varta für diese Faktoren die Bewertung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine überwiegend negative Einschätzung der Aktie von Varta auf fundamentalen, Anleger- und technischen Ebenen.