Varta-Aktie: So nicht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Börsen haben den deutschen Energiekonzern Varta nun sogar unter die Marke von 16 Euro nach unten geschickt. Am Freitag ging es um fast 2% abwärts. Damit haben die Notierungen binnen einer Woche um über 12 % nachgegeben. Die Aktie hat seit Jahresanfang sogar ein Minus von mehr als 24 % hinnehmen müssen. So nicht, könnte es nun lauten. Denn der Konzern selbst hat sich vergleichsweise stark gezeigt. Die Umsätze werden sowohl für 2023 mit 817 Millionen Euro und 2024 mit dann 903 Millionen Euro in etwa genauso geschätzt wie schon vor Monaten. Die Börsen haben dennoch die Aktie weit abwärts gewiesen. Das ist selbst den Analysten mittlerweile zu viel.

Analysten: Die neue Position

Analysten, die sich mit dem Kursziel beschäftigen, haben bislang in aller Regel den Spielverderber gespielt: Stets war ein Kursverlust erwartet worden. Nun sind die Kursziele des Konsensus lt. Marketscreener mit 19,37 Euro deutlich höher. Varta könnte damit über 22 % schaffen!

