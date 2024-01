Varta Aktie: So kann man sich irren!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Varta eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Varta daher eine "Gut"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren. Insgesamt erhält Varta von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) ist Varta aus fundamentaler Sicht überbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,78 gehandelt wird. Dies stellt einen Abstand von 17 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,47 dar und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) von Varta zeigt eine Ausprägung von 72,81, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,95, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Schlecht" auf Basis des RSI.

Im Branchenvergleich erzielte Varta in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 8,16 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Varta um 14,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem Gesamtrating "Schlecht" in dieser Kategorie.