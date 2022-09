Varta-Aktie: Schwarzer Freitag!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Wer dachte, dass die Varta-Aktie nicht noch tiefer fallen könnte, wurde am Freitag eines Besseren belehrt. Nach zuletzt zaghaften Stabilisierungsversuchen im Bereich der 60,00-Euro-Marke brachen die Kurse in der Spitze um mehr als 34 Prozent ein und markierten bei 38,62 Euro ein neues 3-Jahres-Tief. Das primäre Abwärtsziel von 50,50 Euro (Corona-Crashtief) wurde damit einfach so vom Tisch gefegt. Varta-Vorstand kassiert… Hier weiterlesen