Varta-Aktie: Schon wieder schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Insgesamt -8,2% verliert die Varta-Aktie (WKN: A0TGJ5) am Mittwoch auf 21,05 € und beendet damit den Aufwärtstrend, in dem Anleger seit dem Tief mehr als +50% Rendite eingefahren hatten. Aber was ist die Ursache für den Abverkauf? Und wie kann es jetzt weitergehen?