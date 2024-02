Varta Aktie: Schlimme Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta beträgt derzeit 36,78, was 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 32 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Varta derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz von -3,11 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Varta-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 19,14 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,12 EUR liegt, was einer Abweichung von -15,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Varta-Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 18,56 EUR, was unter dem gleitenden Durchschnitt von -13,15 Prozent liegt. Auch hier erhält die Varta-Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Varta über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Varta in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".