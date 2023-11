Varta Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta bei 36, was bedeutet, dass die Börse 36,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Varta zahlt. Dies ist 14 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Varta-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 21,01 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,61 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,9 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, liegt der Wert bei 19,5 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+5,69 Prozent). Somit erhält die Varta-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Varta-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Varta sich stark ändert, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Varta beträgt aktuell 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 1,24 Prozent unter dem Mittelwert (1,24) für diese Aktie. Daher erhält Varta eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.