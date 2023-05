Varta-Aktie: Rückblick auf die vergangene Woche (KW19)

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie beendete die Woche mit einem Rückgang von 4,52% auf einen Endpreis von 20,28 EUR. In den vergangenen Wochen blieb das Unternehmen trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen unter Druck und es bleiben weitere Zweifel bestehen. Varta verzeichnete kleinere Gewinne am Donnerstag, aber es reichte noch nicht aus, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Ein Stellenabbau steht ebenfalls im Raum und das Unternehmen bleibt weiterhin im Abwärtstrend.

Zudem wird am 15. Mai eine Ankündigung der Quartalszahlen erwartet und viele hoffen auf eine Wende an den Finanzmärkten für die Varta-Aktie. Diese hat inzwischen ein neues Fünf-Jahres-Tief erreicht und die Börsen erwarten schon wieder mehr als -3,3%. Analysten sind neutral bis negativ eingestellt und auch das Vertrauen in das Unternehmen ist...