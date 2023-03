Varta-Aktie: Quartalsbericht bringt Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Wir befinden uns einmal wieder in der Bilanzsaison und auch Varta wird in Kürze sein aktuelles Zahlenwerk präsentieren. Am 30.03. werden die Aktionäre die Q4-Bilanz des Unternehmens mit Sitz in Ellwangen schließlich zu Gesicht bekommen. Wird es beim Umsatz und Gewinn irgendwelche Überraschungen geben? Ist bald mit einem kleinen Kurs-Beben bei der Varta-Aktie zu rechnen?

Gerade einmal 1 Tage noch bis Varta seine neuen Zahlen veröffentlichen will. Was können Aktionäre nun vom Geschäftsbericht des auf 944,00 Millionen EUR Börsenwert dotierten Unternehmens erwarten? Analysehäuser gehen laut Marketscreener-Daten im Konsens davon aus, dass Varta ein starkes Umsatzminus vermelden wird: In Q4 2022 soll der Umsatz 230,00 Millionen EUR betragen – im Vorjahresvergleich eine Reduktion von 18,15 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit)...