Varta-Aktie: Die Prognose lag völlig daneben!

Varta, der Batteriehersteller mit Sitz in Ellwangen, hat die Fähigkeit, immer wieder zu überraschen. Die Aktionäre haben in der Vergangenheit sowohl gute als auch schlechte Überraschungen erlebt. Ende Juli hatte Varta eine Prognosesenkung für das Gesamtjahr angekündigt, was einen Rückgang des Aktienkurses zur Folge hatte. Doch mit den endgültigen Halbjahreszahlen am Freitag änderte sich die Stimmung zum Positiven.

Varta blickt optimistisch auf das zweite Halbjahr

Das Unternehmen rechnet nach eigenen Angaben trotz anhaltender wirtschaftlicher Herausforderungen und zuletzt schwachen Geschäftszahlen mit einem deutlichen Umsatzwachstum im kommenden Jahr. Positive Wachstumsfaktoren sind unter anderem eine positive Entwicklung des Energiespeichergeschäfts, laufende Kundenprojekte sowie eine...