Varta-Aktie: Positive Dynamik als Kaufsignal

Varta hat das Vertrauen des Marktes in letzter Zeit merklich erschüttert, da der Wert in einem langfristigen Abwärtstrend verläuft. Allerdings scheint der fallende Kurs vorerst gestoppt worden zu sein. Die Varta-Aktie konnte sich in der vergangenen Woche nach ihrem Allzeittief von 13,83 Euro am 01. Juni spürbar erholen. Im gestrigen Xetra-Handel schloss sie bei 16,75 Euro und leichte Rücksetzer intraday bis auf ein Tagestief von 15,77 Euro wurden aufgefangen. Das geringe Tagesplus von 0,73 Prozent deutet darauf hin, dass kleine Rückschritte abgemildert wurden und die Bullen weiterhin Kaufinteresse zeigen.

• Langfristiger Abwärtstrend

• Erholung im letzten Wochenverlauf

• Leichtes Tagesplus durch Kaufinteresse

Kurzfristiges Momentum spricht für Fortsetzung der Erholung bei Varta-Aktie

Aus Sicht der Chartanalyse besteht –...