Varta-Aktie: Nicht so hoch!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Varta hat am Dienstag ordentlich nachgegeben und sich am Mittwoch mit einem Plus von 0,2 % nur einen sehr kleinen Teil der vorhergehenden Verluste zurückgeholt. Noch vor kurzem sah es so aus, als könne sich Varta nach oben schieben: Nun sind die Trauben, die es zu ernten galt, doch zu hoch. Die Frage: Wie weit haben die Analysten Recht, die ohnehin etwas vorsichtiger im Umgang mit Prognosen für Varta gewesen sind?

Varta: Die Entwicklung ist gut, aber nicht gut genug

Effektiv ist die aktuelle Entwicklung gut. Sie ist aber nicht gut genug, um einen großen Durchbruch zu inszenieren, so die Meinung von Beobachtern. Denn die Varta-Gruppe wird nach den jüngsten Schätzungen beim Umsatz in diesem Jahr gegenüber den bisherigen Erwartungen nicht mehr allzu viel zulegen können. Der Umsatz sollte sich auf ca. 820 Millionen Euro...