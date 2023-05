Varta-Aktie: Neue Turbulenzen auf dem Markt!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta-Aktien haben am Donnerstag einen drastischen Rückgang von mehr als 2% verzeichnet und sehen einem neuen Tiefpunkt entgegen. Währenddessen stehen die Quartalszahlen des Speicher-Technologie-Unternehmens an.

Am 15. Mai wird das Unternehmen seinen Zwischenbericht vorlegen, welcher viele Investoren besorgt stimmt. Varta hat zwar in der Vergangenheit versucht, Banken und Märkte zu beruhigen – auch durch eine Kapitalmaßnahme -, jedoch hat Warburg Bank bereits verkündet, dass Varta ein “Verkaufskandidat” sei.

Obwohl Analysten überwiegend empfehlen, die Aktien zu verkaufen, liegt das durchschnittliche Kursziel bei €25.50 (18% höher als der aktuelle Preis). Die Quartalszahlen werden entscheidend sein für den zukünftigen Trend des Unternehmens sowie dessen Chartbild.