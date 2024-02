Varta-Aktie: Nächste Chance!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Varta wird aktuell wahrscheinlich etwas aufatmen können. Nach einer schwachen Woche mit einem Abschlag von -5 5 hat der Titel am Freitag noch einmal etwas gewonnen: 0,06 % Gewinn standen an den Tafeln. Die Aktienkurse beruhigen sich für den Energiewert etwas. Die aktuelle Stimmung ist dennoch zumindest im Chartbild abwärts gerichtet. Ein Grund mag sein, dass die Warburg Research jetzt das Kursziel für den Titel gesenkt hat. Nur noch 15 Euro sei die Aktie wert, so das Analyse-Haus.

Varta: Heraus mit neuen Zahlen?

Vielleicht, so sinnieren Beobachter, hat der Titel dann eine Chance, wenn die neuen Quartalszahlen an den Markt kommen. Am 28.3. wird Varta mit den Werten zum 4. Quartal an den Markt herantreten. Die Unternehmung wird für das gesamte Jahr sicherlich Verluste melden müssen. Dennoch: Der Umsatz wird insgesamt mit gut 800 Millionen Euro wahrscheinlich den lange gehegten Erwartungen entsprechen.

Daher ist die Stimmung unter den wirtschaftlich orientierten Analysten mutmaßlich besser als bei den Chartanalysten bzw. auch unter den Marktteilnehmern selbst. Ggf. wird Varta sich Ende März aus der aktuellen Phase befreien können. Bis dahin wird es wohl zähl

