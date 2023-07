Varta-Aktie: Kurs erobert alles - Was steckt dahinter?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta hat in den jüngsten Handelstagen und im Nachgang zur Hauptversammlung eine beeindruckende Performance an den Börsen abgeliefert. Die Notierungen sind am Donnerstag fast 2% gestiegen, was bemerkenswert ist, da nun auch die bisher hohen durchschnittlichen Kursziele der Analysten erreicht wurden. Stellt dies nun einen neuen Impuls dar und steigt dadurch die allgemeine Marktmoral oder ist das Maximum bereits ausgeschöpft?

Varta: Offensichtlich stärker als erwartet

Im Kontext der Jahreshauptversammlung am 11. Juli äußerten Aktionärsvertreter zunächst Bedenken über die geschäftliche Entwicklung – ein Hinweis auf das Geschäftsjahr 2022. Dennoch zeigten sie sich erfreut über aktuelle Entscheidungen, welche eine Steigerung der Produktionseffizienz und Produktrentabilität sowie einen Personalabbau beinhalteten.

Die positive...