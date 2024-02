Varta Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können dazu beitragen, die Einschätzungen für Aktien zu beeinflussen. Bei Varta wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings gab es eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Varta in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -42,14 Prozent gezeigt, während der Durchschnitt der Branche um 3,26 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Varta um 42,01 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Varta liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Varta derzeit bei 19,2 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 16,295 EUR hat. Dies führt zu einer Distanz von -15,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -13,46 Prozent, was zu einer Gesamtnote von "Schlecht" führt.