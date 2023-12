Varta Aktie: Der Knall ist da!

Die Aktie von Varta wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden untersucht, um Anlegern einen Einblick in die aktuelle Marktsituation zu bieten. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin, dass die Varta-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Aktuell liegt das KGV von Varta bei 36,78, was 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzzfaktors zeigt, dass die Stimmung unter den Anlegern in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen der Anleger zunehmend beachtet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Varta-Aktie daher wiederum eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Vergleich des Aktienkurses von Varta mit anderen Unternehmen aus der Elektrische Ausrüstung-Branche zeigt, dass die Performance in den letzten 12 Monaten um -31,44 Prozent zurückgegangen ist. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 4,8 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -36,24 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt Varta mit einer Unterperformance von 35,66 Prozent deutlich zurück. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Varta-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Varta jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Varta-Analyse.

Varta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...